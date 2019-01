Frykter turfølget er tatt av skred

nyheter>>

Klokken 16.56 meldte Troms politidistrikt på Twitter at en svensk mann savnet sitt turfølge på fire, som hadde vært på tur i Blåbærfjellet i Tamokdalen.

– Flere mindre snøskred i området. Uviss om noen kan være tatt av skred, skrev politiet.

Klokken 19.59 skriver politiet at det så langt ikke er gjort noen funn.

– Intet funn pr nå. Seaking vil foreta ytterligere søk i skredområdene. Per nå blir det ikke satt bakkemannskaper inn i søk på grunn av skredfaren. Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Norske Redningshunder avventer på stedet.

Redningshelikopter

Til NRK sier redningsleder Finn Sortland ved Hovedredningssentralen Nord-Norge at et redningshelikopter er på vei fra Banak.

– Det er fremme klokka 20. Dårlig vær gjør at helikopteret bruker ekstra lang tid. I tillegg står to av forsvarets Bell-helikoptre på Bardufoss klar til å bistå.

Ifølge VG er det nå to ambulansehelikopter i området på søk etter turfølget.

– Vi har 35 mannskaper som er i rulling nå, og så kommer det en del etter hvert, forteller Tor Indrevold, distriktsoperativ for Troms Røde Kors til VG.

Redningshunder

Norske redningshunder skriver på Twitter at de er i Tamokdalen med fire redningshunder.

- Turfølget var sist observert klokken 14.00, på vei opp fjellet. Melder ble bekymret for at han ikke fikk kontakt med dem på telefon og siden at han så at det hadde gått flere mindre skred i området, sier operasjonsleder Morten Augensen til VG.

Varslingstjenesten Varsom.no er det betydelig snøskredfare i indre Troms.

Til Nordlys sier operasjonslederen at svensken ringte inn til politiet fra 1.000 meters høyde.