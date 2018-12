Disse 11 livsviktige tingene må du vite før du fyrer av lunta på nyttårsaften

nyheter>>

Ifølge Tryg forsikring ble det rapportert om minst 15 uhell med effektbatteri på nyttårsaften i fjor. I løpet av de siste fem årene er det til sammen rapportert om flest uhell med fyrverkeri i Hordaland (45), Oslo (42) og Rogaland (30). Fylkene med færrest uhell er Sogn og Fjordane, Trøndelag, Finnmark og Troms.

LES OGSÅ: Dyreeiere: – Vent med raketter til kvelden nyttårsaften

Positiv utvikling

Kommunikasjonssjef i Tryg forsikring, Torbjørn Brandeggen, mener det likevel er en positiv trend med færre personskader de senere årene.

– Selv om det er dystre tall, opplever vi også en positiv utvikling i at antall skadde er mindre enn for kun få år siden. Flere og flere ser ut til å ta sikkerheten på alvor og bruker beskyttelsesbriller for å unngå å få fyrverkeri eller stjerneskudd på avveie i øynene, sier Brandeggen.

Ifølge Tryg forsikring viser en gjennomgang av skadene de siste årene at flest personskader skjer idet alkoholpåvirkede folk tenner på fyrverkeriet.

– Kombinasjonen av alkohol og fyrverkeri er en livsfarlig cocktail. Hvert eneste år ser vi et hopp i skadestatistikken ved årsskiftet, særlig ved brann- og personskader, sier Brandeggen.

Hva er lov?

Privatpersoner kan avfyre fyrverkeri på nyttårsaften i perioden 18:00 – 02:00.

Det skal ikke avfyres fyrverkeri i tett bebyggelse, nær tørr skog eller andre brannfarlige omgivelser.

Pinnestyrte raketter er forbudt å bruke for privatpersoner.

Kommunen kan fastsette lokale forskrifter om begrensninger i bruk av fyrverkeri i spesifikt angitte områder der det erfaringsmessig vil oppstå fare for liv, helse, miljø eller materielle verdier.

Det kan også opprettes lokale forbudssoner i kommuner, men ikke et totalforbud.