Den siste av de siktede løslatt fra varetekt

2. juledag ble tre personer pågrepet og siktet etter at en ung kvinne på 19 år ble funnet død på en adresse på Sortland. Personene ble siktet etter straffelovens paragraf 288- for å ha hensatt noen i en hjelpeløs tilstand.

– Årsaken til at siktede ikke ble framstilt for varetektsfengsel er fordi politiet mener at vilkårene for varetektsfengsling ikke er til stede, sier politiadvokat Silje R. Brekke i en pressemelding.

– Nå konsentrerer vi oss om å foreta de etterforskningsskrittene som er nødvendig, sier Brekke til VOL.

Den siktedes advokat, John-Petter Karlsen, er fornøyd med at klienten hans har blitt løslatt.

– Jeg mener at det er en riktig beslutning. Slik som saken står nå, forventet jeg ikke ikke at det var grunnlag for varetektsfengsling, sier Karlsen til VOL.

Den døde kvinnen skal etter planen obduseres i dag, fredag. Normalt tar det noen dager før foreløpig obduksjonsrapport foreligger, i følge Brekke.