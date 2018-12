Dette søkte vi mest på i 2018

nyheter>>

– At sofa, sykkel og småbruk fortsatt er på topp 10-listen over mest brukte søkeord på hele FINN, og det for tredje år på rad. Det er ikke overraskende. Vi nordmenn er jo veldig opptatt av oppussing og utskifting av møbler, og der kommer sofa inn i bildet. Småbruk på sin side, representerer drømmeren i oss, sier Kristine Eia Kirkholm, kommunikasjonsjef i Finn i ei pressemelding.

– Andre ting, som sportsutstyr og snøfreser, er litt mer sesongbetont. Vi ser at søkene spenner veldig bredt, og det er mange morsomme, fine og rare ting som søkes etter.

I likhet med tidligere år har FINN laget en oversikt over hva vi har søkt mest på i året som har gått. Mens sofa, småbruk og sykkel fortsatt er blant de mest brukte og mest stabile søkeordene, har delebil kommet inn på topplisten på FINN bil. Dette søkeordet har gått forbi både BMW, Volvo og innbytte som populære søkeord.

Småbruk og Oslo fortsatt mest populært

Eiendomssituasjonen i Oslo har gitt utslag på søkene på FINN eiendom de siste årene, og gjør det i år også. I 2016 førte eiendomsmangel og høye priser til at Oslo falt på søkelistene og havnet på en sjetteplass, mens i 2017 var Oslo tilbake på andreplass på topplisten - kun slått av småbruk.

Også i 2018 er Oslo et sted mange søker etter bolig, og hovedstaden ligger fortsatt på en solid andreplass, rett bak småbruksdrømmen. I tillegg havner Fornebu på en fjerdeplass.

Hommersåk, Konnerud, Nesøya og Sjusjøen er nykommere på listen, med henholdsvis tredje, sjette, åttende og tiendeplass, mens Trondheim havner på en niendeplass.

Delebil i fokus

At delingsøkonomien også har gjort sitt inntog i bilbransjen, ser vi tydelig på søketopp-listen på FINN bil for 2018.

I tillegg til campingvogn og amg, som har ligget i toppsjiktet av listen i flere år, har nemlig delebil kommet inn som nytt søkeord, med en fjerdeplass.

Også BMW, Volvo, bobil og GTI er nykommere på listen, og skyver dermed både innbytte og russebil ned noen hakk. Ellers har Tesla hatt et godt år, og havner på en andreplass over de mest brukte bilrelaterte søkeordene på FINN i 2018.

Rolex og Louis Vuitton øker

På topplisten for FINN torget finner vi fortsatt sofa, etterfulgt av sykkel og hagemøbler. Men også luksusmerkene Rolex og Louis Vuitton har vært ettertraktet på bruktmarkedsplassen i året som har gått. Rolex ligger nå på fjerdeplass, mens Louis Vuitton havner på en femteplass.

– Det er morsomt å se at mange bruker FINN som et annenhåndsmarked for eksklusive merkevarer. Det som legges ut til salgs er ofte svært pent brukt, og gir gode muligheter til å få tak i både dyre og eksklusive produkter, som man kanskje ellers ikke hadde hatt muligheten til å kjøpe. Det er “Like bra brukt”, sier Eia Kirkholm i FINN.

Mens fire av søkeordene på topp ti er møbelrelaterte, deriblant kommode og spisebord, er snøfreser helt nytt av året.

– Vi så en enorm økning i søk etter snøfreser i januar, da det kom masse snø i store deler av landet. Så det lønner seg å være litt tidlig ute, om man tror man kan trenge en freser i år, tipser Eia Kirkholm.

Spania og Hellas på reisetoppen

Spania og Hellas er fortsatt nordmenns soleklare favorittdestinasjoner for utenlandsferier, med Gran Canaria og Kreta som de mest brukte søkeordene innenfor pakkereiser.

Når det gjelder flybillettsøket, er Oslo, med Bangkok og London hakk i hæl, de mest brukte søkeordene, tett etterfulgt av Alicante i Spania - og Bergen.

Spania og Norge er de mest populære landene å søke etter feriehus- og hytter til leie i, og her hjemme er det særlig vinterdestinasjoner, som Trysil og Hemsedal, som er populære.

