I dag bulkes det for over 30 millioner kroner

nyheter>>

Hvert eneste år er 22. desember blant de verste ulykkesdagene i trafikken.

Hundretusenvis av nordmenn som stresser med å rekke de siste julegaveinnkjøpene

er trolig hovedårsaken til at dette er blitt den store bulkedagen.



I fjor var det 1.987 trafikkulykker denne dagen, til en estimert kostnad av 37

millioner kroner, viser tall fra Finans Norge. Det kollideres og bulkes hele

dagen, men ettermiddagen er verst.



– Bare mellom klokken 12 og 13 var det over 200 trafikkulykker i fjor, altså

over tre i minuttet. De fleste er ulykker hvor kun én bil er involvert, for

eksempel ved at man kjører på en stolpe i et parkeringsanlegg. Deretter følger

påkjørsler på parkerte biler samt ryggeulykker, sier Torbjørn Brandeggen,

kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring.



Menn kolliderer desidert mest



Ikke overraskende er det menn som dominerer ulykkesstatistikken. Menn i alderen

35 til 50 år troner øverst, foran menn 50 til 64 år og menn over 65 år.



– Mannlige bilførere er representert i nær dobbelt så mange trafikkulykker denne

dagen som kvinner. De høye ulykkestallene antar vi skyldes stress. Bilister på

vei til og fra parkeringsanlegg ved overfylte kjøpesentre er en gjenganger, sier

han.



Forventer mange ulykker lørdag



I løpet av de ti siste årene har det vært over 18.000 trafikkulykker til en

estimert kostnad av over 338 millioner kroner på bitte lille julaften.

Geografisk er det flest ulykker i Oslo, Hordaland og Akershus. Majoriteten av

ulykkene skjer i og rundt de store byene.



– I år ser vi at det er relativt store snømengder på Sørlandet samt at det

tidvis er svært glatte veier på Østlandet i forbindelse med underkjølt regn. Det

er derfor å forvente at det blir en god del trafikkulykker i dagene før jul, og

ikke minst på lørdag som er bitte lille julaften, sier Brandeggen.



Tryg Forsikrings anbefaler å få handleturen unnagjort før kl. 12. Da er sjansen

minst for køståing og sammenstøt.



– Det er ingen som ønsker seg en bulk i julegave, det kan jo bli en trasig jul

dersom bilen blir skadet. Derfor oppfordrer vi alle til å ta det med ro bak

rattet, kjøre mykt og helst rygge inn når de parkerer. Da har du best oversikt

når du skal ut. Det skjer utrolig mange bulkeulykker i forbindelse med

parkering, og også små ulykker kan koste mye penger å utbedre på verksted, sier

han.