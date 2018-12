nyheter>>

Dermed kan Harstad Turlag nå realisere prosjektet Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede (FTU).

- Prosjektet får denne gaven fordi det faller inn under flere av Gjensidigestiftelsens verdier og satsningsområder og kommer et mangfold til gode, sier Lillian Mathisen, tillitsvalgt for Troms/Finnmark/Svalbard i Gjensidigestiftelsen. Prosjektet er tildelt i alt 196.700,- kroner.

- FTU er et tilbud til personer med utviklingshemninger. Turene er lavterskel og bestandig tilrettelagt for rullestolbrukere. Turene går hver 14. dag med fast oppmøteplass og hvor hver tur har ulike temaopplyses det.

Leder Nils Erik Bakke og Hanne Marit Kvitting mottok gaven av Lillian Mathisen denne uke.

- Dette prosjektet retter seg mot en gruppe som vil ha stor glede av turlagets erfaringer med friluftsliv og frivillige. I alt har Gjensidigestiftelsen delt ut rundt 200 millioner til prosjekter rundt om i Norge og i Troms/Finnmark/Svalbard har 33 prosjekter fått støtte med til sammen 5,8 millioner krone, forteller Lillian Mathisen.