Kruttrøyk og slagverk

Sentimental men hardtslående western-promenade med SISU Percussion Ensemble i rollen som Billy the Kid og hans kumpaner. Film, slagverk og barpianist med norske aner, melder Anders Eriksson, daglig leder for Ilios-festivalen.

Når støv og kruttrøyk har lagt seg blir det en avdeling ny musikk for for slagverk med det som er Skandinavias beste slagverksensemble akkurat nå. Inkludert det som må være musikkhistoriens minste partitu.



Historien om Billy the Kid for film i kinoformat, levende slagverk og saloon-piano. Kreativ galskap, støvete Western-nostalgi og slagverkskunst på høyt nivå signert Ultima-gründer Geir Johnson.

Historien om løvetann-gutten Billy the Kid som rømte etter at han med påsatte håndjern klarte å skyte sheriff Pat Garrets assistenter med deres egne våpen hører til de udødelige mytene fra den ville vesten. Sheriff Garret satte til slutt punktum for Billys 21-årige liv med to skudd fra sin revolver i Fort Sumner i juli 1881.

- I tillegg til SISUs Tomas Nilsson, Bjørn Skansen og Bjørn-Christan Svarstad møter du Siri Torjesen i rollen som syngende barpianist, opplyser Eriksson.



Fra Colt til klokkespill

I konsertens andre avdeling går vi ikke fra spøk til revolver, men om man vil fra Colt til klokkespill. SISU er Skandinavias fremste slagverksensemble, og spiller over hele verden. En kikk på websiden deres viser konserter fra Saigon til Serbia, og de reiser ofte med musikk som er bestilt fra norske og nordiske komponister.

- På ILIOS 2019 får vi oppleve musikk av medlemmer i nyMusikks komponistgruppe, og det er musikk for slagverk av komponister som har et godt stykke igjen til 40-årsdagen. Først ut er Eric Skytterholm Egans “Movements and Maze”, etterfulgt av Tine Surel Langes “Metal and Glass”, melder Eriksson.

Så går vi opp noen årsklasser til en av våre fremste skapere av ny musikk, Rolf Wallin. Han er her representert med en trioversjon av “Frap”. En tittel som er en anglifisering av det franske verbet frapper, som rett og slett betyr “å slå”.



Støv og dekonstruert hip-hop



Kvelden avsluttes med et verk for slagverk og elektronikk av Ragnhild Tronsmo Haugland, også hun medlem av nyMusikks komponistgruppe. Her går vi ned til årsklasse 1990, og en musikkskaper som har vokst opp med elektronika og hip-hop. “Disrupted Particles” handler rett og slett om støv. ”Svevende partiklers uforutsigbare bevegelser, øyeblikk der de samles i unike mønstre og kaoset som oppstår når det brytes opp”, som hun selv beskriver det.

- Støv som en allegori for følelser og forstyrrelser, det som kribler under huden og bobler i blodet men ikke kan formuleres med ord. Støv i bevegelse er vanligvis en lydløs affære, men ikke hos Ragnhild Tronsmo Haugland. Hun setter lyd på det, og bruker tre, skinn, elektronikk, digital manipulering, mikrofoner og lydanlegg, melder Anders Eriksson, daglig leder for Ilios-festivalen, i en pressemelding denne uke.