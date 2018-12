Kunder hos treningssenter fikk ekstra gebyr med julebrevet

nyheter>>

Brevet er forfattet av Arne Instebø – den største eieren av Stamina Trening. Under mellomtittelen «Et spleiselag for fremtiden», nesten helt nederst i artikkelen, opplyser han medlemmene om det ekstra gebyret som blir fakturert årlig fra og med 21. desember i år.

Han begrunner gebyret med at selskapet skal videreutvikle en mobilapp for å gi en bedre brukeropplevelse.

– En så massiv IT-satsning kommer ikke gratis. Vi investerer stort i dette arbeidet for å gi deg som medlem landets beste trening- og helsetilbud. For å komme i mål med prosjektet og for å gi oss mulighet til å gi deg dette tilbudet så innføres det derfor en årlig applikasjons/kort kostnad på kr 250,- som vil tre i kraft fra 21. desember 2018. Vi skal ta deg med på reisen og jevnlig oppdatere deg på hva som skjer. Vi kan med hånden på hjerte si at du vil få valuta for pengene, bedyrer Instebø.

Det var Avisa Nordland som omtalte saken først.

Flere medlemmer reagerer ifølge Dagens Næringsliv på gebyret.

– Jeg reagerer på måten dette blir kommunisert på. I tillegg er jeg medlem for å trene, hva slags it-prosjekter eieren ønsker å utvikle er meg helt uvelkomment, skriver blant annet Bjørn Østbye til DN.

Instebø sier til DN at gebyret er innført for å kunne tilby den tjenesten medlemmene ønsker.

Harstad Tidende har forsøkt å få en kommentar til saken fra Stamina i Harstad, men henviser videre til sentralledelsen i selskapet. Foreløpig har vi ikke fått svar på henvendelsen.