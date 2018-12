Ikea utsetter Tromsø-avgjørelsen

nyheter>>

Ikea Norge har en pågående evaluering av alle selskapets utbyggingsprosjekter i Norge. Varehuset i Tromsø er et av prosjektene som evalueres, og konklusjonen skulle foreligge i desember.

Nå snur kjeden og sier de håper å ha avgjørelsen på plass i løpet av kort tid, men ikke kan gi en konkret dato på når dette skjer.

– Vi har lagt bak oss noen intense måneder, der flere endringer er aktivert. For oss har dette vært helt nødvendig og viktig, og vi har prioritert dette høyt. Vi ser derfor at vi trenger mer tid på å treffe konklusjonen rundt våre ekspansjonsplaner. Dette er store og langsiktige investeringer for Ikea og vi må være sikre på at vi har et godt beslutningsgrunnlag før styret til Ikea Norge skal konkludere, sier Gudrun Kathle Lægreid, senior kommunikasjonsrådgiver i Ikea Norge i en pressemelding.

– Vi forstår at ventetiden er lang for alle som ønsker seg et Ikea-varehus i Vestby, Danebu, Ålesund og Tromsø, og vi jobber på spreng for å få avklart dette en gang for alle så raskt vi kan.