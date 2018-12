Billist mål til 117 km/t i 80-sone, ble fratatt førerkort

nyheter>>

UP har målt en bilist i Saltdal til 117 km/t i 80-sonen, meldes det klokken 15.30 onsdag Fratatt førerkortet og anmeldt, opplyser Nordland politidistrikt.

Politiet rykket ut til Hunstadsenteret i Bodø etter tips fra publikum om merkelig oppførsel av en person, meldes det klokken 14.02. Personen overtatt helse. Politiet avslutter på stedet, melder Nordland politidistrikt.

Hjullaster skal ha blitt bruk til å løfte/sette betongelementer på plass. Betongelementet har veltet og forulykkede ble delvis truffet av elementet, melder Troms politidistrikt klokken 14.15

Mann i 50-årene brakt til UNN etter et arbeidsuhell i Tromsø, meldes det klokken 13.14. Skal ha fått et betongelement over seg. Uvisst skadeomfang. Arbeidstilsynet er varslet.

Melding om brann i båt vest for Skogsøya i Vesteråle, meldes det klokken 09.15 onsdag. En mann om bord som slukket brannen selv. Redningsskøyta kom raskt til stedet. Ingen personskader. Båten taues nå til land . Patruljen vil opprette sak, melder Nordland politidistrikt.