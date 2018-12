I april kan første laksefly lette fra Evenes

nyheter>>

Det skiver iLaks.

Starter laksefly fra Evenes Til sommeren blir det laksefly mellom Harstad/Narvik lufthavn Evenes og Kina.

Stig Winther i Pole Position Logistics bekrefter nå at de deres samarbeidspartner, SINTEF Nord, har hatt avgjørende møter med kinesiske interessenter. På dette møtet avklarte de blant annet hvilke fly som skal brukes for å frakte laks til Kina.

– Vi har operert med muligheten for å ta ned to store lastefly, Boeing 747 eller B777. Vi har nå fått bekreftet at begge disse flytypene viser seg å være innenfor mulighetsrommet. Alt avhengig av hvilken flytype og versjon, og hvordan vi rigger denne, skal vi kunne løfte et sted mellom 50 og 100 tonn fisk hver gang. Noen fly vil komme inn delvis lastet, fylle opp ledig kapasitet og gå til destinasjon, mens andre vil komme tom inn, fylle 100 tonn og gå til sluttdestinasjon, sier Winther til iLaks.

Nå jobber de med å få ting på plass knyttet til bakkeoperasjonene på Evenes, som blant annet gjelder lasteutstyr.

– Jeg skal ikke undervurdere den jobben som gjenstår, men vi tror faktisk at det skal være fullt mulig å ha første last underveis i løpet av april, sier han til iLaks.

Det skal etter planene være en ukentlig avgang fra Evenes til Kina.