Vil kutte regionene i Statens vegvesen - fagforening advarer mot økt sentralisering

Det er NRK som omtaler forslaget Vegdirektoratet har utarbeidet, som skal overleveres Samferdselsdepartementet over nyttår. Modellen innebærer at de geografiske avdelingene avvikles, bekrefter veidirektør Terje Moe Gustavsen.

I stedet vil det opprettes divisjoner fordelt på felter - for eksempel én divisjon for riksvei eller veivedlikehold, og så videre. Forslaget betyr dermed at dagens regioner med sine regionkontorer vil legges ned. Fagforeninga til de ansatte i Statens Vegvesen advarer mot sentralisering.

– All erfaring viser at det blir mer sentralisering av makt med en divisjonsmodell. Det kan bety færre arbeidsplasser ute i distriktene. For oss er det viktig at vi har god veikompetanse i hele landet, sier Alf Edvard Masternes, leder i Forbundet for ledelse og teknikk til NRK.

Den nye organiseringa betyr at det ikke lenger vil være lokale avdelinger som har ansvar for veirprosjekter i den regionen. For eksempel har man i dag en region nord som hadde prosjektansvaret for Hålogalandsbrua. Masternes mener den nye organiseringa vil bety at avgjørelsene om prosjekter i for eksempel Nord-Norge vil tas i Oslo. Dette er ikke sikkert, sier Moe Gustavsen til NRK.

– Først og fremst kommer det an på hvor vi plasserer divisjonene. Det vil fortsatt være slik at vegvesenet har veldig mange som jobber rundt omkring i landet.

Moe Gustavsen setter omorganiseringa i sammenheng med regionreformen. Fra 2020 skal blant annet fylkesveiene overføres til de nye regionene.

Også Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mener den nye organiseringa trolig vil føre til økt sentralisering. Han mener påstander om økt kvalitet ikke holder.

– Det er alltid argumentet, men vi trenger makt også i forvaltningen rundt omkring i landet, som også snakker lokalmiljøet og regionene sin sak. Og hvis det blir slik at alle med maktposisjon sitter i Oslo, så blir de lokale hensynene i Troms, Agder eller Hedmark glemt, sier Vedum til NRK.