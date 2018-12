Flere politidistrikter har fått inn bekymrede meldinger om epost-utpressing

nyheter>>

Det skriver NRK.

I Vest politidistrikt har de fått inn fem meldinger, Oslo har fått åtte, to i Møre og Romsdal og «over ti» i Sør-Øst og i Nordland.

I tillegg har Troms politidistrikt bedt mellom fem og ti personer om å slette og glemme epostene.

– Det kan virke som om noen har sendt en rekke eposter til norske brukere i løpet av natta og i morgentimene søndag, sier kommunikasjonsrådgiver Jonas Fabritius Christoffersen i Kripos til NRK.

I epostene står det at avsenderen sitter på video av mottakeren som ser på pornografisk materiale. Videoen skal de ha fått tak i etter å ha hacket kameraet på maskinen. Mottakeren trues så med at avsender skal publisere videoen på nettet om ikke mottakeren overfører penger.

«Vi er klar over dine små og store hemmeligheter … ja, du har dem. Vi så og registrerte dine rangel på porno nettsteder», kan det leses av et skjermdump NRK har fått av en epost.

Christoffersen sier til statskanalen at det i dette tilfellet er snakk om svindel og oppfordrer mottakere til å slette eposten og glemme det hele.

Videre sier han at det kan være lurt å forsterke sikkerheten på sin epostkonto ved å for eksempel aktivere tostegsinnlogging, noe som vil gjøre at man får et varsel dersom noen andre logger seg inn.

