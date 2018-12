Åge og Sambandet jubilerer i Bakgården

nyheter>>

Norges nasjonalrocker, evigunge Åge Aleksandersen, kommer til Bakgården 2019. I år er det 35 år siden trønderrockeren ga ut det ikoniske albumet "Levva Livet". Det skal feires, med turneen 3570. 2019 er nemlig også året Åge Aleksandersen fyller 70 år, og Åge kommer selvfølgelig til Harstad og Bakgården når han skal feire jubileet sitt:

- Turneen blir den viktigste markeringen Åge og Sambandet gjør. Det blir noen færre konserter enn vanlig, men det blir til gjengjeld store ting, sier pressekontakt Kari Thorvik til Adresseavisen.

– Det finnes ingen artister i Norge som kan skilte med så mange allsang-vennlige låter som Åge. Sammen med et blodtrimmet ensemble i Sambandet, kommer han garantert til å skape en vanvittig stemning i Bakgården. Konserten han leverte i 2013, er fremdeles en av de beste konsertene i Bakgårdens historie, så dette gleder vi oss voldsomt til, sier produsent Børge Hoseth og festivalsjef Jan Santocono.

Låtene fra Levva Livet-albumet vil være sentrale på settlisten sammen med en rekke andre hitlåter fra Åges katalog.

ISÁK kommer til Bakgården 2019

Med Stjernekamp-vinner Ella Marie Hætta Isaksensom frontfigur har trioen i ISÁK tatt Musikk-Norge med storm. Allerede i februar 2018 leverte trioen, som ved siden av Hætta Isaksen består av produsent Daniel Eriksen (Alan Walker, The Wombats) og trommeslager Aleksander Kostopoulos (Mari Boine, Moddi, Adjagas, Pil&Bue), en av årets musikalske høydepunkt da de fremførte sin tolkning av ”Elle” under Spellemannprisutdelingen i Oslo konserthus.

ISÁK sin musikk holder en enestående musikalske kvalitet, en crossover mellom samisk og engelsk ispedd 90-tallsreferanser som gir en kul driv. ISÁK representerer en ny måte å høre samisk musikk på, samtidig som det simpelthen er en av de mest lovende elektropop-gruppene fra Norge på lenge. Måten de plasserer joiken inn i et urbant elektronisk landskap, med tekster på både engelsk og samisk, bidrar til et stort internasjonalt potensial.

– Vi er utrolig stolte og glade for at vi har fått ISÁK til Bakgården 2019. Bandet har en vokalist som synger helt fantastisk og vi er sikre på at bandet står foran sitt internasjonale gjennombrudd i 2019. Da er det ekstra stas at vi får oppleve ISÁK under Bakgården.

The September When gjør comeback og kommer til Bakgården

Det er bare å glede seg til Bakgården 2019 når September When endelig er tilbake. Anført av Morten Abel kommer et at Norges mest populære band til å sørge for at det vil koke blant verdens beste bakgårdspublikum.

– Da vi fikk høre ryktene om at selveste September When skulle gjøre comeback i 2019, var vi ikke i tvil om at vi måtte få bandet til Bakgården. September When har stått høyt på ønskelista vår i en årrekke, og vi er derfor utrolig glade for at vi greide å få bandet til Bakgården 2019, sier festivalsjef Jan Santocono.

The September When ble dannet av flere medlemmer fra Mods i 1987. Gjennombruddet kom med andreplata «Mother I've Been Kissed» i 1991. I 2008 kom plata «Judas Kiss» i forbindelse med bandet gjenforening, før bandet holdt konserter fram til 2011, da de la gitarene foreløpig på hylla. Med låter som ”Cries like a baby”, ”Bullet Me”, ”Where you go, I go”, ”Can I trust you”, ”Mama, Wont’t tell you no lie” og ”The Garden Party”, gleder vi oss til å høre allsangen i Bakgården.

The September When er, som det heter i alle tv-reklamene, tilbake.

En mann short, riktignok, men ‘it is what it is’.

Men hvorfor nå? “Noen spurte om vi ville ha en spillejobb”, sier Morten Abel, “og det ville vi”. Noen ganger er det så enkelt. Forrige gjenforening, for ti år siden, begynte med det samme spørsmålet, og resulterte i en spektakulær konsert i Vågen i Stavanger foran 20 000 siddiser, ny plate innspilt i Provence på rekordtid, og en 50-jobbers turné som kulminerte i Oslo Spektrum i mars 2009.

I 2019 er det tretti år siden den første plata kom ut, og ti år siden sist TSW var på veien.

I 2013 mistet vi Morten Mølster, det gode mennesket fra Våland. Hvem som får utfordringen med å plukke opp hansken har vært et vanskelig valg, for å si det mildt. Det er rett og slett en jobb for to. Vi har landa på et par musikanter som til sammen kan videreføre den musikalske nyskjerrigheten som Morten sto for, og samtidig ta med noe av seg sjøl inn i det laget av individualister som The September When alltid har vært.

Det blir et spennende år, og vi gleder oss, melder Bakgården i en pressemelding mandag.