Trøbbel for hurtigbåtene: Har innført vindbegrensning

Årsaken er at et propellblad på «MS Fløyfjell» knakk i begynnelsen av november. Fram til Boreal har funnet ut hvorfor propellbladet knakk, har de avgjort at hurtigbåtene som bruker denne typen propeller ikke skal gå dersom det blåser mer enn 12 sekundmeter, eller liten kuling. Til sammenligning stenger ikke Sandnessundbrua før vinden kommer opp i 30–32 sekundmeter, det som kalles sterk storm.

Propell knakk

Vindbegrensningen er et midlertidig tiltak forklarer daglig leder i Boreal Sjø, Steinar Mathisen, over e-post til iTromsø.

– I månedsskifte oktober/november var vi så uheldige at ett av 24 helt nye propellblader ble brutt av. En del av dette bladet ble sendt til analyse og vi avventer svar på mulig årsak innen kort tid, skriver Mathisen

Hurtigbåtenes nye propeller er spesiallaget, og ble installert i vår.

Midlertidig begrensning

Ifølge Mathisen er dette et midlertidig tiltak, mens de utreder hva som gikk galt med propellbladet.

– Inntil vi vet årsak og eventuelle nødvendige tiltak er det besluttet å sette en midlertidig vindbegrensing på disse fartøyene til 12 m/s. Skipsfører planlegger seilasene i denne perioden i områder med minst vind. Vi beklager hvis dette skulle berøre de reisende, men antar at dette er en kortvarig periode med denne begrensningen, skriver Mathisen.

Han forklarer at hurtigbåtene til vanlig ikke har noen spesifiserte vindbegrensninger, men at skipsførerne selv evaluerer værforholdet og planlegger avgangene deretter.