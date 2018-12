nyheter>>

Gravdal: Mann i 40-årene mistenkt for kjøring uten gyldig førerkort. Sak opprettes, står det i Twitter-meldinga til politiet i Nordland klokken 13.34.

Mosjøen: Politiet mistenker en mannlig bilfører for ruspåvirket kjøring. – Bevissikring iverksettes, melder politiet i Nordland 13.23.

Målsnes: Hvit og noe grå husky tatt hånd om av privatperson. Rolig og snill hanhund. Har på svart og blå trekksele. Troms politidistrikt twitret om hendelsen klokken 12.04.

Tromsø: Politiet har avholdt promillekontroll på morgenen. – En person anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort, ingen overtredelser i forhold til promille, melder Troms politidistrikt klokken 10.00.

Tromsø: Nødetatene rykker ut i retning mot Snarby etter melding om utforkjøring. Vistnok store skader på bilen. – Uvisst om personskade, melder Troms politidistrikt klokken 05.48.

I ei oppdatert melding klokken 06.51 melder politiet at sjåføren er pågrepet og fremstillt for blodprøve, idet han mistenkes for promillekjøring. Er fysisk uskadet. – Mannen ble tidligere i kveld også bortvist fra et utested i Tromsø på grunn av ufin oppførsel, står det i Twitter-meldinga.

Tromsø: Mann (30) bortvist fra Tromsø sentrum, oppsøkte utested hvor han var bortvist pga. truende oppførsel, melder Troms pollitidistrikt klokken 02.48.

Gjæverbukta: Politiet har beslaglagt førerkortet til en person angående trafikkuhell. – Politiet mistenker høy fart og uaktsom kjøring forut for ulykken, melder etaten klokken 01.51

Rana: Klokken 23.06 fredag fikk politiet melding om at en mann i 20-årene hadde falt ned fra en trapp i forbindelse med et julebordsarrangement. – Mannen ble fraktet til sykehus av ambulanse og senere flydd til UNN. Tilstanden til mannen er alvorlig. Politiet har startet etterforskning, melder politiet i Nordland klokken 10.10.

I ei oppdatert melding står det at politiet er i en tidlig fase i etterforskningen. – Vi har ingen opplysninger per nå om at noe straffbart skal ha skjedd, står det i Twitter-meldinga.