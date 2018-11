Du har faktisk lov å klage på naboens julelys

nyheter>>

Det er blitt svært vanlig med julepyntede hus og utelys på tak og vegger i desember, men hva gjør du om julestemningen hos naboen tar overhånd?

Ifølge advokat Henning Lauridsen i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) finnes det ingen lover og regler som konkret handler om julelys skriver Framtid i Nord.

– Gå til naboen direkte

Det er imidlertid generelle regler i eierseksjonsloven og borettslagsloven som sier at boligen ikke må brukes på en slik måte at det er til urimelig ulempe for naboen.

Blinkende lys dag og natt i over en måned kan være urimelig om man bor tett på hverandre, mener han.

– Vanlig vei er å gå til styreleder og klage sin nød. Det beste er likevel å snakke med naboen direkte. Da kan du for eksempel få til en ordning der lysene slokkes ved 10-11-tiden om kvelden når folk skal legge seg, sier Lauridsen i en pressemelding.

Tettheten avgjør

Dersom du bor i privat enebolig, vil det være vanskeligere å få medhold. Nabolovens paragraf 2 slår riktignok fast at ingen må ha noe eller gjøre noe som er urimelig til skade eller ulempe for naboen.

– Det skal mye til før den paragrafen kan anvendes på julelys. Det er tettheten til naboene som teller. Med god plass mellom husene skal det godt gjøres å få medhold i en klage på at julelysene på naboeiendommen er sjenerende, avslutter Lauridsen.