Så mye handlet vi for på Black Friday

Det sier Stein-Arne Tjore, pressesjef for Nets i Norge i ei pressemelding.

Totalt ble det denne dagen utført nesten 9 millioner kortkjøp, en økning på 3,3 prosent sammenlignet med tilsvarende dag i fjor. Det ble handlet varer og tjenester med betalingskortene for mer enn 3,7 milliarder kroner.

Sammenlignet med Black Friday i fjor er dette en vekst på 3,6 prosent. Dette gjør Black Friday til den dagen med mest kortbruk noensinne.



– Basert på kortstatistikken kan det virke som tiden mellom klokken 11 og 18 var den mest hektiske for handelsstanden. Det var også mange som handlet videre utover kvelden, for det var betydelig mer kortbruk frem til klokken 23 enn det som er vanlig på en fredag, sier Tjore.

I tillegg til BankAxept-kort, fordeler kortbruken seg på ulike internasjonale kort, kredittkort og elektroniske gavekort.



Rekorddag for kontaktløs betaling

Stadig flere tar i bruk kontaktløs betaling, og så var også tilfelle for dette som er den største handelsdagen med kort noensinne. Bare denne dagen ble det tæppet 366.000 ganger.

– Dette er et tydelig tegn på at mange ser fordelene med å tæppe kortet. Ved at stadig flere benytter seg av kontaktløs betaling vet vi at betalingen går raskere, noe som er en stor fordel for handelsstanden. Det tror vi kan bli viktig for mange butikker, nå som julehandelen for alvor begynner, sier Hanne Kjærnes, kommunikasjonssjef i Vipps AS.