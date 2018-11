Var en av de første på stedet: – Mange kjørte rett forbi

nyheter>>

Kiwa Edvardsen var ikke i tvil om at han skulle stanse og hjelpe til da han så en bil ligge på siden etter utforkjøringa ved Kleiva. Det var mange som tenkte annerledes, ifølge ham. Han så bilene som lå foran ham kjøre forbi stedet.

– Jeg og én bil til var først til å stanse. Da hadde flere kjørt rett forbi. Da vi kom ned mot sletta hvor bilen lå, så vi at det var folk som satt i bilen, sier han.

Edvardsen er sjokkert over så mange kjørte forbi uten å stanse. Etter norsk lovverk er det ikke tillatt å kjøre rett forbi et ulykkessted uten å forsøke å hjelpe til.

– Det er veldig urovekkende at folk ikke stanset. Man er pliktig å stoppe for ulykke, sier Edvardsen. En av de andre på stedet ringte ambulansen mens han og en annen bilist hjalp de fire i bilen ut. De måtte rydde unna så familien kunne komme seg ut via bagasjerommet på varebilen.

– Hvorfor tror du folk ikke stopper?

– De vil ikke ta ansvar, de er redd for å gjøre noe feil, tror Edvardsen. Han sier han også tidligere har observert at folk kjører rett forbi ulykkessteder.

Familien i bilen framstår uskadd etter ulykken. Bilen har trolig gått rundt flere ganger etter utforkjøringa og så landa på siden, men det har gått bra med samtlige. De er fraktet til legevakta for sjekk.