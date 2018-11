Vi oppdaterer Harstad innebandyklubbs bortekamp mot Greåker.

nyheter>>

Kampen er i gang.

Harstad stiller med de samme spillerne som i lørdagens kamp mot Tunet.

Lite har skjedd de første fem minuttene av kampen. Begge lag har hatt hvert sitt skudd på mål, uten at det har gitt tellenede resultat.

10 minutter spilt, og målvakt Ole Petter Anfinsen har holdt buret rent. Mye kan tyde på at Harstad-laget har bestemt seg for å reise kjerringa etter gårdagens forsmedelige 15-3 tap.

Sjansefattig kamp de første femten minuttene. Greåker leder skuddstatistikken 6-3, men det står fortsatt 0-0 i målprotokollen.

Men i det kampuret er i ferd med å passere 15 minutter tar hjemmelaget ledelsen 1-0 ved Thobias Hjorth. Assist ved Lars Erik Torp.

MÅL Greåker. Det gikk bare 20 sekunder før neste ball lå bak Harstads målvakt. Målscorer var Arvid Lindqvist, assist Nils Jadelind

MÅL Harstad 2-1. Der reduserer gjestene ved Tuomo Manninen etter 18.27 min. Assist Espen Andre Henningsen

MÅL Greåker.3-1 Cato Andre Glenge skårer like før lagene går til pause. Assist Sondre Haglund.

1. pause. Det står 3-1 til hjemmelaget, et resultat som med all tydelighet viset at Harstad-laget har skjerpet seg. Det er tross alt et ubeseiret Greåker de møter. Skuddstatistikken viser 10-5 i hjemmelagets favør.

2. periode er i gang.

Utvisning. Harstads Kristian Wahl pådrar seg to minutters utvisning for forsinkelse av spillet.

MÅL Greåker: 2.36. 4-1. Målet ble satt inn av Jørgen Stenseth Syrrist, assist var ved Arvid Lindqvist

MÅL Greåker: 4.15. 5-1 Kan tyde på at hjemmelaget har skrudd opp tempoet i andre periode. Målet ble skåret av Lars Erik Torp, assist Tobias Hjorth.

Har skjedd lite på parketten etter hjemmelagets to scoringer i begynnelsen av perioden. Harstad har hatt to skudd på mål uten resultat i løpet av de siste tretten minuttene.

Utvisning: Greåkers Cato Andre Glenge får to minutters utvisning for hardt spill.

MÅL Harstad: 14.33. 5-2 HIBK reduserer i overtall ved Toms Kirmuzs, assist Toms Niedre. Kan skåringen tenne gjestene ytterligere og skape ny spenning i kampen?