Haugland finalist til Frivillighetsprisen

Han er eneste finalist fra de tre nordligste fylkene. Haugland har engasjert seg i Nova Turlag og Grovfjord IL i Troms. Spesielt har han lagt ned mange timer som frivillig i fotballgrupp i Grovfjord. 5. desember skal det kåres en vinner av prisen blant finalistene under.

Finalistene, i tilfeldig rekkefølge, er:

- De frivillige ved informasjons- og veiledningstjenesten, Caritas Ressurssenter for innvandrere i Oslo

- Utsattmann, Vest-Agder

- May Kværnstuen fra Diabetesforbundet, Buskerud

- Jan Arne Haugland fra Nova Turlag og Grovfjord IL, Troms

- Penelope Lea fra Miljøagentene, Oslo

- Sulaf Chams Eddin fra RWTN og Røde KorsTelemark

- Viggo Bjørge fra Eikanger-Bjørsvik Musikklag, Hordaland

- Rawad Ajameah fra Kilden media, Med hjerte for Arendal, Røde Kors, Aust-Agder

Frivillighetsprisen skal sette fokus på det arbeidet noen mennesker legger ned for andre, men også å skape engasjement rundt frivillig arbeid, og fremme organisasjonene bak de nominerte.

– I årets finale finner vi åtte fantastiske frivillige ildsjeler, organisasjonshelter, som representerer en stor bredde i aktivitet, fra friluftsliv og miljø til helse og sosialt arbeid. Noen har dedikert sitt liv til frivillig innsats og sin hjertesak eller aktivitet, mens andre har vært innovative og satt i gang nye prosjekter der de så behov, sier generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen.

Frivillighetens bredde og mangfold, både med tanke på organisasjonsform, tematikk, alder og kultur, skal over tid gjenspeiles i et tilsvarende mangfold blant prisens vinnere og finalister.

– Frivilligheten er mangfoldig, og det er nettopp dette vi feirer med denne prisen. I finalen finner vi grupper og enkeltpersoner som har engasjert seg i alt fra å tilby folk i krise noen å snakke med, å gi løfte frem unge korpstalenter, til å sette fokus på klimasaken. I finalen er både de som har vært frivillige i en mannsalder, og noen som har gjort seg bemerket på svært kort tid, sier Slotterøy Johnsen.

Prisen deles ut for å frivilligheten et ansikt, og vise frem den frivillige innsatsen som foregår hver dag, over hele landet, og ofte i det stille.

– Dette er frivillige som utmerker seg med sin innsats og sitt pågangsmot, og bidrar til et varmere samfunn. Ikke alle sammen er så glad i oppmerksomhet eller å fremheve sin egen rolle, men nå skal de hylles og inspirere andre. Alle finalistene er vinnere, avslutter Johnsen.

Frivillighet Norge er et samarbeidsforum med over 300 frivillige organisasjoner og har delt ut Frivillighetsprisen siden 2005.

Norsk Tipping er hovedsponsor og står for premien, som er 50 000 kroner. Prisen deles ut av kulturminister Trine Skei Grande på Frivillighetens dag 5. desember. Prisutdelingen finner sted på DogA i Oslo.

Se filmene og stem på din favoritt her frem til 30. november kl.09:00.