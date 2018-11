Vind tok tak i bil og henger

nyheter>>

Ved flyplassen i Svolvær er det en bil med tilhenger som har kjørt ut av veien, meldes det klokken 13.00. Bilen står delvis til hinder. Politiet på vei. Fører av bilen er uskadet. Politiet er på stedet og dirigerer trafikken. Kraftig vind har tatt tak i bil og tilhenger og blåst den ut av veien. Bilberging er på vei. Bilen er nå berget og veien åpnet for normal ferdsel, meldes det klokken 14.14 av Nordland politidistrikt.

Politiet har avholdt promillekontroll med m, på E6 Leirbuktsvingene i Nordreisa, meldes det klokken 10.58. 61 kontrollerte. Et gebyr for manglende bruk av bilbelte utferdiget. Ellers alt ok, melder Troms politidistrikt.

UP har avholdt promillekontroll på City Nord i Bodø, ved 11-tiden. 59 bilister ble kontrollert, heldigvis ingen påvirkede førere. To bilister fikk forelegg for å bruk mobil under kjøring, opplyser Nordland politidistrikt.

Væpnet politi har aksjonert i Bodø mot leilighet etter at en mann ble truet av en annen person og også utsatt for vold, meldes det ved 09.00tiden fredag. Ingen skade på person. En mann pågrepet for trusler, opplyser Nordland politidistrikt.

Promillekontroll på Stokmarknes, meldes det fredag morgen. 26 kontrollerte førere - ingen overtredelser, melder Nordland politidistrikt.