TV-serien «hele» Norge ler av

Quizen «Hvem er du i parterapi» deles over alt i sosiale medier, og folk deler stolt og freidig uansett om de blir evig utro Kenneth eller Sophie Elise-parodien Sara Eline.

Det er blitt greit å si «der var du bare så Maiken» eller «siden jeg skal lage middag er jeg definitivt Kjell-Simen». «Alle» har sett «Parterapi», folk kjenner både seg selv og andre igjen der. I tillegg til kjendisene Kevin Vågenes allerede parodierer.

Nusse på nussene

Enkelt forklart er det en serie hvor nevnte Vågenes har kledd seg opp som den ene av to personer i et par, hvorav hans rollefigur alltid er den verste. Med verste mener jeg roten til konflikten eller oppvigleren av den.

Hele serien går ut på at disse sitter overfor en terapeut og forteller om ulike temaer som varierer fra episode til episode.

Her møter vi blant annet Kjell-Simen. Han er den ultimate tøffelhelt, som minner oppsiktsvekkende mye i både fakter og stemme om Knut Arild Hareide. Kjell-Simen driver partneren Britt Helen til vanvidd, ved at han hele tiden vil ta vare på henne og «nusse henne på nussene».

Drøy

Også er det Maiken og partneren Fredrik da. Maiken er tidenes mest passiv-aggressive menneske som alltid skaper konflikt, men later som hun ikke mener det.

Det er ikke ofte jeg ler til TV-skjermen, men det gjør jeg altså her. Ikke bare fordi han evner å ta folk så utrolig på kornet, samtidig som det er overdrevent, men også fordi han tørr å være så ekstremt drøy på en subtil måte.

Når eksempelvis stylisten Gaute forteller om årsaken til at han nok en gang må avlyse en avtale, enten om det er problemene til Dorthe Skappel eller Trine Skei Grande som ikke må la seg friste av noen unggutter.

Eller når bergenseren Kenneth, som kun lar seg styre av «han der nede», bretter ut hva han har gjort samtidig som dama May-Linn sitter der med et livstrøtt blikk og deres felles sønn på fanget.

Må ses med andre

For 32 år gamle Kevin Vågenes er rett og slett en eksepsjonell god skuespiller, samtidig som han er et unikt komisk talent. At det er den samme personen som spiller Kjell-Simen som feminist og kverulant Ellen er vanskelig å forstå. I tillegg gir dette konseptet Vågenes rom til å skinne.

Episodene er kort og enkle, og den nevnte nedstrippede scenografien gjør at det stort sett er dialogen mellom paret som fyller scenene. Det er den perfekte «sitte foran TV-en og spise»-serien, vorspiel-serien eller familiekveld-serien. Uansett hvordan du ser den så må du se den sammen med andre, hele premisset fordrer at man ikke ser den alene.

Dersom du gjør det er det ikke sikkert at du vil synes den er like morsom. Her er det lov å kauke til TV-skjermen og si «det er så deg», eller rødme fordi det er så pute-TV hvordan noen av folkene reagerer.

Det skal godt gjøres av NRK å lage noe morsommere enn dette. Nå krysser jeg fingrene for en ny sesong, heller før enn siden.