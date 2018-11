Slik blir helgeværet

nyheter>>

– Vi går en mild helg i møte, og temperaturene kommer til å ligge på rundt fem plussgrader, sier vakthavende meteorolog Magnus Ovhed ved Vervarslinga.

– Fredag kommer det et nedbørsområde over Sør-Troms, som etter hvert beveger seg nordover. Vi kan derfor regne med at det blir noe grått og vått, sier Ovhed.

En del vind på kysten

Når det gjelder lørdagsværet vil det være noe mer vind, men også gode muligheter for sol.

– Det kommer til å være sørøstlig vind og frisk bris, og utsatte steder som langs kysten og i fjorder vil det kunne være noe mer vind.

– Men lørdagen blir også den dagen med størst sjanser for sol. Det blir ganske greit skydekke og oppholdsvær, og slik det ser ut nå vil det være gode muligheter for sol midt på dagen, sier Ovhed.

Søndag derimot ser det ut som at det blir noe mer skydekke, men ifølge Ovhed vil det fremdeles holde seg mildt.

Vil få mindre glatt føre

De siste dagene har det vært svært glatt på veiene enkelte steder.

– Det kan nok fortsatt være glatt enkelte steder, og spesielt på fjelloverganger. Men i og med at det kommer mild luft vil det nok for det meste bli gode kjøreforhold der det som har vært av is på veiene vil smelte.

– Vil det milde været holde seg fremover?

– For å være denne tiden på året så er det litt i det mildeste laget, og det ser ut til at det holder seg mildt utover neste uke. Det ser ikke ut til at vi får minusgrader og snø med det første, sier Ovhed.