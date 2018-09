Matlaging førte til utrykning

nyheter>>

Røyk: Mørkved i Bodø: Melding om røykutvikling fra et hus. Nødetatene på vei til stedet. Røyken stammer fra matlaging. En person som bor på adressen, har pustet inn noe røyk. Nødetatene har forlatt. Det mistenkes at personen har sovnet av under matlaging. Patrulje oppretter sak, melder politiet i Nordland ved 10.00-tiden lørdag.

Promillekontroll: Tromsø/trafikkontroll kontroll på Stakkevollveien, promille/dokument. 21 kontrollerte, ingen reaksjoner. Tromsdalen/trafikkontroll promillekontroll, 40 kontrollerte, ingen reaksjoner, melder Troms politidistrikt lørdag morgen.

Kvaløya: redningsaksjon,Store blåmann, en mann og en kvinne i 30-årene ble hentet ned med legehelikopter like etter midnatt, de bad om hjelp ved 2200 tiden idet de hadde gått seg fast i fjellet. Utenlandske statsborgere. Ikke personskade, melder Troms politidistrikt rett over midnatt.

Fest: Feststøy fra privat adr. i sentrum av Narvik , avsluttet av patrulje i tretiden i natt, melder politiet i Nordland.

Narkotika; Bodø. Mørkved, Melding om feststøy fra en adressen. Ved patr ankomst ble 5 voksne personer pågrepet . Alle siktet for overtr av narkotikaloven. Det ble gjort beslag av amfetamin og hasj, melder politiet ved tretiden sist natt.