Klart for bruløft

Operasjonen vil foregå de nærmeste timene. Harstad Tidende følger løftet av bruelementet som veier rundt 470 tonn. Uglen er den største kranbåten i Norge og kan løfte inntil 800 tonn.

Den 305 meter lange Sandsøysundbrua skal gjøre forbindelsen mellom Grytøya og Sandsøya komplett. Brua ble lastet i tre deler på lekter i Polen og er nå klar for å settes på plass i Sandsøysundet.

Det er Troms fylkeskommune som er vegeier og som finansierer prosjektet. Statens vegvesen er byggherre, mens det er Implenia Norge som er entreprenør på denne kontrakten.

Forbindelsen består av:

900 meter sjøfylling

305 meter hovedbru

Tre lavbruer på 44, 66 og 66 meter

De tre lavbruene ble montert ferdig i 2017, og det er den lengste brua, Sandsøysundbrua, som nå settes på plass.

Brua kommer i tre seksjoner, to på 102,8 meter og en vekt på 470 tonn, og en seksjon på 97,6 meter og 425 tonn.

Bruelementene i byen Natt til fredag ankom bruelementene til Sandsøysundbrua byen.

Uglen er den samme kranbåten som ble brukt for å heise brudekket på E6 Hålogalandsbrua på plass.

Sundet er stengt for all annen båtrafikk.

- Vi ber alle være oppmerksomme og ta hensyn til at dette er et komplisert arbeid. Under heisingen blir vi nødt til å stenge sundet for all båttrafikk for å sikre at vi har plass til manøvrere, forklarer Hans Arne Haugland, prosjektleder i Statens vegvesen.

For å sørge for at ingen uvedkommende forstyrrer operasjonen vil det være en vaktbåt i sundet som overvåker situasjonen mens det jobbes.