Frigir navnet på kvinnen som ble påkjørt og drept

Like før klokka 14.00 tirsdag 28. august ble Antonsen påkjørt og drept av en lastebil i sentrum. Kvinnen ble bekreftet omkommet kort tid etter at nødetatene ankom stedet.

Fredag gikk politiet i samråd med avdødes familie ut med navnet på den omkomne.

Else Antonsen (85) jobbet i flere år som sykepleier ved UNN, og var kjent for sitt årelange engasjement i Kirkens Bymisjon og Røde Kors. I desember i fjor mottok Antonsen «iTromsøs julestjerne» etter å ha blitt nominert for blant annet å være pådriver for Røde Kors gåtrim for seniorer.