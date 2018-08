To personer fra Nordland døde da mikrofly styrtet

nyheter>>

– Vi har funnet et havaristed. Begge personene er omkommet, opplyser Frode Iversen, redningsleder i HRS Nord-Norge til VG like etter klokken 01.00.

På reinleting

Politiet i Nordland fikk melding om det savnede mikroflyet like før klokken 22.00 tirsdag kveld. Like etter satte Hovedredningssentralen i gang en større leteaksjon i et området som strekker seg fra Meløy i vest til Saltfjellet i øst, og Svartisen-området i sør.

Flyet tok av fra Markvatnet nær Ørnes tirsdag morgen. Mikroflyet skal antagelig ha vært på reinleting, og skulle ha vært tilbake igjen før det ble mørkt, fikk VG opplyst av HRS like etter midnatt.

Den siste sikre observasjon av flyet hadde da blitt gjort i 14-tiden tirsdag.

Funnet i fjellterreng

To F16-fly, et Sea King-helikopter fra Bodø, et ambulansehelikopter fra Brønnøysund og to militære helikoptre deltok i leteaksjonen.

– 00.54 meldte F16-flyet at de hadde observert flyet. Et ambulansehelikopter tok seg ned til stedet og bekreftet at det var det savnede mikroflyet, forteller Iversen.

20 minutter senere ble det fastslått at det dreide seg om et havari uten overlevende, melder HRS på sine hjemmesider.

Havaristedet befinner seg cirka 17 kilometer øst for Glomfjord, rett nord for Svartisen i Meløy kommune.

– Det ligger godt oppe i fjellet, sier redningslederen til VG.

HRS opplyser at politiet har informert de pårørende om funnet.

– Begge de omkomne er fra Nordland. Det er en mann i 30-årene og en mann i 50-årene, sier operasjonsleder Fred Leirvik til VG.

Han bekrefter at havaristedet ligger ulendt til.

– Det er nå satt opp vakthold ved havaristedet som skal være der til teknikere ankommer i morgen. De vil bruke de neste dagene på å prøve å finne ut hva som var årsaken til ulykken, avslutter operasjonslederen.