Rekordmange fullfører videregående i Troms

Dette er den høyeste andelen siden målingene begynte, og en økning på 1,5 prosentpoeng fra året før. Gjennomføringsandelen har økt med rundt fem prosentpoeng fra 2006- til 2012-kullet.

– Regjeringen har som mål at ni av ti elever som begynner på videregående skal fullføre og bestå innen 2030. Disse tallene viser at vi er på rett vei, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

Størst økning i nord

Størst økning av andelen som fullfører videregående har det vært i Troms og Finnmark.

– Troms og Finnmark er blant de fylkene som har størst utfordringer, men det er positivt å se at andelen som fullfører øker mest nettopp i disse fylkene. Dette er veldig bra, men det er viktig at skolene og fylkene gjør en ekstra innsats slik at færre dropper ut. Dette er avgjørende for elevene det gjelder, sier Sanner i pressemeldingen.

Flere fullfører studieforberedende

Andelen som fullfører og består er høyere blant elever som tar studieforberedende utdanningsprogram (88 prosent) enn blant elever som tar yrkesfaglige utdanningsprogram (60 prosent).

Tallene fra Utdanningsdirektoratet viser også at det er en lavere andel unge enn før som verken er i opplæring eller har fullført og bestått videregående.

I 2017 var det omtrent 15 prosent av unge i alderen 16-25 år som verken hadde fullført videregående eller var i videregående opplæring, en nedgang fra litt over 17 prosent i 2013. Rundt halvparten av denne gruppen er i arbeid.