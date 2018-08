Byr opp til lydløs dansefest

nyheter>>

Da har du sjansen til helga.

Tromsø Sport og Event (TSE) inviterer nemlig til noe som aldri tidligere er gjennomført i Tromsø – «Silent Disco».

– Det vil nok være noen «awkvard moments» for enkelte, for dette er noe som jeg tror man må venne seg til, sier Milad Shakir – en av mennene bak TSE.

Lydløs dansing

Enkelt fortalt fungerer konseptet slik:

Tre forskjellige diskjockeys spiller musikk i hver sin sjanger – pop, rock, blues, hiphop – You name it.

Publikum har på seg hodetelefoner der man velger hvilken sjanger man vil lytte og danse til.

De forskjellige sjangrene signaliseres med forskjellig farge på lysene på hodetelefonene.

Det er bare i hodetelefonene som du kan høre musikk – resten av lokalet er stille slik at du kan snakke med folk, se på TV eller drive med andre ting uten å bli forstyrret av høy musikk.

– Ser nok litt merkelig ut

– Det vil nok se litt merkelig ut at folk danser uten at man hører musikk utenfra, sier Shakir.

Dette med fargene er også viktig, sier han videre.

– Om du ser noen som du har lyst til å danse med – da skifter du farge på dine hodetelefoner før du tar kontakt – så kan dere danse sammen til den samme musikken.

Mange forhåndspåmeldinger

Han tror «Silent Disco» har alle forutsetninger for å slå an i Tromsø, selv om det nok – som sagt – vil kreve noe tilvenning i Tromsø.

– Det er noe som er blitt svært populært andre steder, og i Tromsø har vi en ung og nysgjerrig befolkning som gjerne tester nye ting, sier han.

At det er interesse for «Silent Disco» i Tromsø er antall forhåndspåmeldinger ytterligere et bevis for, mener han.

– Vi hadde i utgangspunktet tenkt å starte med «Silent Disco» om en måned, men vi fikk så mange interessepåmeldinger – 2.300 – at vi bestemte oss for å starte allerede lørdag, sier Shakir.

Rakettnatt-nachspiel

Han sier at det allerede er solgt så mange billetter til evenementet at man vurderer å utvide kapasiteten.

At premièren sammenfaller med Rakettnatt gjør nok også interessen større, sier han.

– Det er en helg når det er mye folk i byen, og «Silent Disco» kan nok funke som etterpåfest for folk som har vært på festival, sier Shakir.