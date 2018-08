Elgpåkjørsler, tissing med politiet som vitne, tvunget fest-avslutning

nyheter>>

SLÅSSING: Klokka 05:17 rykket politiet ut til det som skulle være slåssing ved Amfi-senteret i Narvik. - Det ble raskt avklart at det ikke var slossing, men ordensforstyrrelse. En person blir anmeldt for dette, og for å ha nektet å oppgi personalia, sier politiet.

AVSLUTTA FESTEN: Klokka 03:31 dro politiet hjem til noen på Sortland etter melding om feststøy. - Politiet til stedet - festen avsluttet, skriver de.

ELGPÅKJØRSEL: Klokka 03:14 meldte politiet om påkjørsel av to elger, som skjedde på E10 i Evenes kommune, mellom Evenes og Bogen. - Viltnemnda er orientert, sier politiet.

TISSA VED POLITIET: Klokka 03:11 klarte ikke en mann i Narvik å holde seg lengre. - Han var trengende og latet vannet med politiet som vitner. Forholdet er anmeldt og mannen ble bortvist fra sentrum frem til 08:00. Det samme skjedde klokka 03:02, også denne med blant andre politiet som vitner. Dette forholdet ble også anmeldt.

PÅLAGT HUSFRED: Klokka 03:08 fikk politiet melding om kraftig feststøy fra en bolig i Foldvik i Gratangen. - Politiet dro til stedet og påla huseier at det skal være stille frem til klokka 07:00.