Truet dørvakt på utested i natt

nyheter>>

Natta i Troms politidistrikt har vært relativt rolig, til tross for store folkemengder i Harstad på grunn av Bakgården. Politiet melder at en beruset mann 30 år ble innbragt i byen etter å ha truet ei dørvakt på et utested.

SOVNA I TAXI: I Tromsø måtte politiet dra til nord på Tromsøya for å hente en beruset mann på 24 år, melder de 03:42. Mannen hadde sovnet i en taxi, og kunne ikke gjøre rede for seg.

SLÅSS: I sentrum av Tromsø ble en mann på 20 år og ei jente på 16 år innbrakt av politiet etter en ordensforstyrrelse med slåssing på et serveringssted.