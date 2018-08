nyheter>>

Torsdag ettermiddag fikk ei kvinne og hennes sønn oppleve sterk vind på nært hold. Da de kjørte fra fastlandsiden og mot brua viste ikke tavla hvor sterk vindstyrken var. Kvinnen i bilen så godt at vinden tok godt tak i flere biler på brua. De sto da midt oppe på brua og lyssignalene viste rødt.

– Jeg mener at vi kunne vente på grønt lys på fastlandsiden i stedet for å bli stående på brua. Det var ekkelt å stå på brua, men jeg skjønte at den ikke ville kollapse. Jeg ble selfølgelig ikke upåvirket av at sønnen min ble redd, sier hun til Harstad Tidende.

Kvinnen ønsker å være anonym.

– Når vinden tok så mye i bilen min, tenker jeg at det tar mye mer i bobiler og andre store kjøretøy, sier hun.

– Jeg er redd, mamma, sa sønn til mora.

Kvinnen synes det er greit å bli stående på brua å vente på grønt lys når det er fint vær, men hun mener det burde vært lyssignaler ved foten av brua, slik at kjøretøy har mulighet til å stå der når det er sterk vind.

I følge Statens vegvesen skal det skal gjøres viktige reparasjoner av E10 Tjeldsundbrua i sommer, som omfatter ombygginger på en av pilarene. Arbeidet har vært planlagt til de deler av sommerhalvåret der vi normalt sett har best vær.

Hva betyr vindstyrken

Navn m/s Virkning på land Virkning til sjøs Stille 0-0,2 Røyken stiger rett opp. Speilblank (havblikk). Flau vind 0,3-1,5 Røyken driver i vindens retning. Små krusninger, ikke skum. Svak vind 1,6 - 3,3 Smått løv settes i bevegelse. korte småbølger. Lett bris 3,4 - 5,4 Løv og småkvist rører seg, lette flagg strekkes. Bølgekammene begynner å toppe seg, litt skum. Laber bris 5,5 - 7,9 Kvister og smågreiner røres, støv virvles opp. Lengre bølger, en del skumskavler.

Frisk bris 8-10,7 Mindre løvtrær svaier, bølgekammer på innsjøer. Middelstore, lange bølger med lange skumskavler. Liten kuling 10,8 - 13,8 Store greiner rører seg, det hviner i telegraftrådene. Store bølger begynner å dannes, skumskavlene er større overalt. Stiv kuling 13,9 - 17,1 Hele trær rører seg, tungt å gå mot vinden. Sjøen tårner seg opp, skummet blåser i strimer med vindretningen. Sterk kuling 17,2 - 20,7 Kvister brekker, tungt å gå mot vinden. Middels høye bølger av større lengde, sjørokk driver i strimer med vinden. Liten storm 20,8 - 24,4 Store trær svaier og hiver, takstein kan blåse ned. Høye bølger, tette skumstrimler, sjøen begynner å "rulle". Full storm 24,5 - 28,4 Sjelden inne i landet, trær rykkes opp, stor skade på hus. Meget høye bølger, havflaten hvit av skum, tung og støtende rulling.