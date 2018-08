Klarte ikke slutte å slåss

nyheter>>

Det var to tilfeller av slossing i sentrum av Finnsnes i helga. Den ene slåsskampen opphørte da politiet kom til stedet, og det ble ingen anmeldelser ut av det.

- Ved det andre tilfellet ble to personer gitt pålegg om å forlate sentrum. Den ene av dem klarte ikke å følge dette pålegget, og blir anmeldt for av politiet for dette, sier Troms politidistrikt.

Rett før 06:30 melder politiet at de har hatt trafikkontroll på Finnsnes. 15 kjøretøy kontrollert, og av dem fikk en fører gebyr for kjøring med piggdekk.