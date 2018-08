nyheter>>

Klokka 18:55 melder politiet at de to som måtte nødlande med et småfly på Senja er sjekket av ambulanse.

- De er uskadd og i fin form.

Klokka 18:11 fredag ettermiddag kom meldinga om at et småfly hadde nødlandet på veien i Kaperdalen på Senja. Det var to personer i flyet. Begge skal være uskadd. Klokka 18:31 er politiet på stedet.