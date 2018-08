nyheter>>

Fredag ettermiddag hadde politiet i Harstad en kontroll av bruk av bilbelte og mobiltelefon i Harstad sentrum. To førere ble bøtelagt for bruk av mobiltelefon og én for manglende bruk av bilbelte.

Utpå kvelden hadde de kontroll i Ervik. Der skrev de ut to forelegg på mobilbruk og en mangellapp på lysbruk.