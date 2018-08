Kraftig brann på søppelfyllinga i Boden

nyheter>>

- Det er kraftig røyk her, og det har vart i rundt tre timer, sier Linn-Cecilie Holst fra Harstad, som ferierer ved campingen i Boden sammen med samboer og barn.

- Ungene synes det er litt skummelt, men mest spennende. Nå må vi svare på mange spørsmål om hvordan branner slukkes, hvilke lyder de hører og om det blir brann her, sier hun.

Hører utrykningskjøretøy

På Norrbottens Kuriren på nett har de lest at folk som bor i nærheten får beskjed om å holde seg innendørs med dører og vinduer lukket.

- Vi på campingen har ikke fått noen beskjed. Vinden går andre vei, så vi merker ingenting lukt eller annet. Vi bare ser svartrøyken og hører utrykningskjøretøy som kjører, sier hun.

Både Kurien og Piteå-Tidningen melder at brannen startet i 17-tida. Det brenner i blandingsavfallet, i et område på rundt 100x25 meter, i to ulike høyder.

Frykt for skogbrann

To brannstyrker er på plass for å slukke brannen, og helikopter er ventet. Det skal være svært tørt i området, og frykt for at brannen skal spre seg til skogen.

Oppdatert informasjon sendes via radio P4 Norrbotten.