Ny tropenatt i vente, og knallvær i morgen

Natt til mandag var det tropenatt i Harstad, noe det meldes natt til tirsdag også. I morgen venter nok en het dag, med opp mot 30 grader på kvelden.

- Sørlig bris, frisk bris utsatte steder først på dagen. Stort sett oppholdsvær og perioder med sol. I indre strøk mulighet for spredte regnbyger med torden. Fortsatt varmt, melder yr.no. Det er bare å nyte været, for torsdag skal det skye over og til helga blir det regn igjen.

Skyer er som dyne

«Tropenatt» er ei natt der den målte minimumstemperaturen ikke går under 20 grader. Begrepet har vært brukt lenge her til lands og brukes også i Sverige og Finland, skriver Yr.no.

- For å oppnå tropenatt må man i første omgang ha en høy dagtemperatur. Videre gjelder det å minske varmetapet om natta. Skyer vil fungere som en «dyne» ved at de reflekterer strålingen fra jorda og dermed gjør at jorda ikke mister så mye varme på nattestid som den ville gjort om det var skyfritt.

Første gang i Tromsø

Natt til mandag var første gang det er registrert tropenatt hos Meteorologisk institutt i Tromsø siden de startet registreringene i 1920. NRK skriver at laveste temperatur i natt var 20,8 grader.