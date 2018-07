Slik blir Hamsundagene i år

nyheter>>

– Hvilken Knut Hamsun skal vektlegges: Den genierklært kunstner, eller den nazi-vennlige, politiske idioten, står det i pressemeldinga til Hamsundagene.

– På Hamsundagene har vi samlet et panel av reflekterte og engasjerende mennesker som tar debatten. Er "Kunst = ytringsfrihet" en naturlov, eller gjelder ytringsfriheten bare når kunsten er samstemt med majoriteten? Og er kunsten ulovlig, spekulativ og populistisk når den ikke harmonerer med synet til den samme majoriteten, sier Anita Overelv, leder for Hamsundagene.

Refleksjon og diskusjon

– Denne debatten er ikke noe vi bør eller vil styre unna. Hamsunsenteret vil ikke være en leverandør av tilbakeskuende romantisering, men en arena for refleksjon og diskusjon om både det geniet og i"dioten" Knut Hamsun», forteller Overelv.

Panelet består av følgende personligheter: Sven Henriksen, blogger og rikssynser, som nettopp har gitt ut bok med sine ytringer og betraktninger kalt «Hold nå kjeft, Henriksen» . Dette er også navnet på forestillingen han spiller under Hamsundagene. Henriksen innleder debatten, og er en selvskreven panel-deltaker.

Marthe Valle er et «venstreradikalt nett-troll…», uttalte Frp - politiker Stene fra Harstad, da Valle fikk æren av å være hovedtaler på 17. mai i Harstad år. Marthe er best kjent som musiker, men er også kjent som en tydelig stemme i samfunnsdebatten. Hun var også på Lesvos i 2016 for å jobbe frivillig for. Hun avslutter Hamsundagene i Hamarøy kirke på søndagen. Men først skal hun sitte i panelet.

Sterke reaksjoner

– Vi har sterke stemmer også lokalt på Hamarøy. Berit Kåsli Klarer: Livskunstner, gallerist og kunstsamler- egentlig utdannet fysioterapeut. Berit er oppvokst i Nord-Norge, modnet på Island og i Sveits, og driver blant annet et sommergalleri på Tranøy. Hun har lang fartstid som gallerist, og har blant annet hatt utstillinger med Dronning Sonja og Magne (A-Ha) Furuholmen. Berit K. Klarer er både kunstkjenner og forretningskvinne. Og hun kan og føre ordet, sier Overelv.

Kunstner Thomas Kvam er blant annet kjent for å skape sterke reaksjoner gjennom sitt prosjekt The Hamsunsessions, der han har malt hele dialogen mellom forfatter Hamsun og psykoanalytiker Strømme på store lerret. Riktignok ble disse samtalene kodet av Strømme, men prosjektet satte mange sinn i kok da det ble lansert i 2016. Thomas har også vært utstiller på Tranøy med noen av disse bildene i 2017. Til Hamarøy kommer han med avslutningen av prosjektet, som nettopp har kommet i bokform, samt mange tanker og perspektiver veldig godt egnet for debatt.

Forfatter og poet

Debatten ledes av Henning Bergsvåg, som er både forfatter og poet. Han er opphavet til og vertskap for Poesidigg-som er en Mash up mellom poesi og musikk som finner sted i Pan skoger senere på kvelden.

– Noe som kan være veldig forløsende etter en lang, heftig og viktig debatt.

– En festival som ikke mener noe er en blodfattig festival. Derfor er det med full hals og bankende hjerte vi roper velkommen til kunst-debatt på Hamsundagene 2018, forteller Overelv.