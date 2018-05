– Fortvilende at de står ved vedtaket

nyheter>>

Ap snur ikke i spørsmålet om Andøya flystasjon og vil legge ned basen. Samtidig ber Ap regjeringen utrede Andøya flystasjon som en forsterkningsbase for alliert mottak.

Ap vil legge ned Andøya – Fremmer forslag om å bruke Andøya som forsterkningsbase – Vil fremme forslag om at Andøya skal være en forsterkningsbase for alliert mottak, sier Anniken Huitfeldt i Arbeiderpartiet. Men partiet står på beslutningen om å legge ned flystasjonen.

– Jeg synes det er fortvilende at de står på vedtaket. Det er ingen tvil om at Andøya er den beste basen for maritime patruljefly. Alle vet hvor sårbart dette miljøet er. Nå skal man både flytte det og innføre nye fly. Det vil bli problematisk, sier Slagsvold Vedum til VOL.

– Prestisje

Han sier at det hadde vært bedre å opprettholde Andøya flystasjon enn å prøve på den mellomløsningen som Ap nå foreslår.

– Dette viser at det ikke er nok plass på Evenes. Og luftvern er jo nå blitt et ikke-argument. Det er fortvilende at det legges så mye prestisje i denne saken at man vil gjennomføre den for en hver pris, sier Slagsvold Vedum.

– Må vurdere

Slagsvold Vedum sier at man nå vil gå en runde med miljøet på Andøya for å se hvordan man skal gå videre i denne saken.

– Vi har hatt et godt samarbeid med miljøet på Andøya. Nå må vi ta en runde for å diskutere hva som er riktig å gjøre fremover, sier Slagsvold Vedum.

– Historisk feilgrep

– Å legge ned Andøya flystasjon er et historisk feilgrep av regjeringen og Arbeiderpartiet, skriver Arnstad i en pressemelding.

Klassekampen med innsyn i hemmelig dokument Bekrefter planer om beredskapsbase Det vakte oppsikt da generalløytnant Rune Jakobsen 16. mars bekreftet til VOL at Forsvaret vil beholde Andøya som beredskapsbase. Nå har Klassekampen fått innsyn i et hemmelig dokument som bekrefter det Jakobsen sa til VOL i mars.

– Ved å legge ned Andøya flystasjon svekker vi vår evne og kapasitet til å få hjelp under i krig eller krise. Forsvaret advarer nå selv sterkt mot å legge ned flystasjonen, skriver Arnstad videre.

Hun peker på at Ap har hevdet luftvern har vært et avgjørende element, men at forsvarsminister Frank Bakke-Jensen sier at dette ikke er et avgjørende argument.

Arnstad viser til at regjeringen har varslet at den vil legge frem en egen utredning om basestrukturen og mottak av allierte styrker i Norge.

– Begge de to argumentene som har blitt brukt for å legge ned Andøya flystasjon har nå falt sammen. Forsvaret vil ikke spare store beløp ved å legge ned Andøya flystasjon og luftvernargumentet er, som forsvarsministeren selv har gjort klart, ikke lenger avgjørende. Det eneste regjeringen og Arbeiderpartiet da står igjen med er prestisje, ved at de ikke vil gå tilbake på et tidligere vedtak. Det er både trist og bekymringsverdig at prestisje går foran realiteter og norsk forsvarsevne, fastslår Arnstad.