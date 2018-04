Forsvarsdepartementet utdyper uttalelser om Evenes

nyheter>>

Forvarsdepartementet kom med en presisering/pressemeldingen tirsdag kveld. Der setter de søkelys på flere forhold som de ønsker å presisere i forbindelse med konseptvalgutredningen for Evenes.

Hele presiseringen fra Forsvarsdepartementet, kan du lese her.

Blant annet står det å lese at infrastrukturen som etableres for MPA i fredstid, skal brukes av alle faser i en konflikt, også i høyintensitetssituasjon.

– Det vil være en operativ vurdering av den aktuelle situasjonen hvor lenge operasjoner kan pågå fra Evenes. Forsvarsdepartementet ser at dette forholdet kunne vært tydeligere beskrevet i KVU Evenes, står det å lese i rapporten.

Påvirker ikke anbefalt konsept

I presiseringen står det også at Hovedkonklusjonen fra ekstern kvalitetssikrers rapport (KS1), er at de anbefaler det samme konseptet for utbygging av Evenes flystasjon, som det konkluderes med i KVU.

– Ekstern kvalitetssikrer, støtter departementets konklusjoner med henhold til kostnadsbildet og andre virkninger. Ekstern kvalitets-sikrer peker samtidig på enkelte forhold der det er forskjell mellom KVU Evenes og KS1, men ingen er av en slik karakter at det påvirker anbefalt konsept, heter det i rapporten.

Luftvern

Rapporten retter også søkelys på luftvern i forbindelse med utredningen, og skriver at moderne, langtrekkende presisjonsvåpen utgjør en reell trussel.

– Kritisk norsk infrastruktur, både sivil og militær, er innenfor rekkevidden til missilsystemer med høy presisjon. Varslingstidene er korte. Kampfly og maritime patruljefly er strategiske kapasiteter som vil spille svært viktige roller i fred, krise og væpnet konflikt, også før allierte forsterkninger ankommer Norge, heter det i rapporten.

Ville ikke gitt bedring

Når det gjelder deling av aktiviteten mellom Andøya og Evenes, presiserer rapporten følgende.

– En deling av aktiviteten mellom Andøya og Evenes ble vurdert i Prop. 151 S (2015-2016). I dette alternativet var det lagt opp til at den basen som har kampfly skal beskyttes av luftvern. Luftvern er kostbare systemer, og en delt løsning med luftvern både på Evenes og på Andøya ville gitt betydelig økte investerings- og driftskostnader, uten at dette ville gitt tilsvarende bedring av forsvarsevnen.

Tidsplan

I forbindelse med tidsplanen for utbyggingen, presiseres det i pressemeldingen at planen for utbyggingen av Evenes er stram.

– Evenes flystasjon skal være klar for operasjoner med kampfly fra januar 2022 og for operasjoner med maritime patruljefly fra medio 2022. Foreløpige datoer for operativ aktivitet på Evenes: