Stor skredfare hos oss

Sol og plussgrader kan føre til store skred. Skredvarslinga anbefaler oss å unngå bratt terreng.

I ettermiddag gikk det et snøskred i Vågan i Lofoten. Heldigvis ble ingen tatt av dette skredet. Tidligere samme dag publiserte Varsom.no et snøskredvarsel for Sør-Troms og Indre Troms i kategori 4, som regnes som "stor fare".

- Hold deg unna alt skredterreng med løsneområder brattere enn 30 grader, og utløpssoner for skred. Noen store, våte, naturlige utløste skred forventes, står det i meldinga.

Store deler av landet har nå kategori 3 for snøskred.