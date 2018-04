Komfortabel ledelse til pause

nyheter>>

Håndballjentene fra Harstad leder 13-8 til pause.

Harstad må vinne kampen for å ha håp om å rykke opp til 2.-divisjon ettter å ha tapt for Charlottenlund tidligere lørdag.

Ettermiddagens oppgjør mellom Nord-Norges to representanter i kvalifiseringen åpnet svakt. Begge lag var uvenn med ballen og slurvet med pasninger, og hadde heller ikke stilt inn siktet.

Toppskåreren ute av kvalifiseringen Siri Johansen kommer ikke tilbake på banen for Harstad etter skaden hun pådro seg i første kamp.

Etter hvert dro Harstad fra anført av Anette Linaker Olsen og Elisabeth Solheim Markussen, som til sammen har stått for sju av skåringene i første omgang. Best hos Harstad har likevel vært målvakt Marthe Røisland, som har stoppet ti skudd i løpet av de første 30 minuttene.

Bossekop gikk en halv omgang uten skåringer, men kom tilbake mot slutten og skåret tre på rad etter to balltap og ett bomskudd for Harstad etter en time out tre minutter før omgangsslutt.

Harstad har fortsatt ikke lagt bort unotene fra kampen tidligere lørdag hvor det ble gjort 25 tekniske feil i tillegg til 20 bomskudd. 13 ganger er angrep ødelagt av slurv med ball, dårlige pasninger eller skrittfeil. Hittil i kampen står Harstad med ni skudd uten uttelling.

Ledelsen økte til et forsprang på seks mål tidlig i andre omgang, men skrumpet til tre slik at Harstad valgte å ta time out.

ht.no oppdaterer kampen, som du ser direkte her!