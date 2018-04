Sa han skulle ta livet av UNN-ansatte med bensin og spikerpistol

nyheter>>

Da mannen oppsøkte ruspoliklinikken ved UNN i juli i fjor, var han hissig og kjeftet på en ansatt. Til den ansatte uttalte mannen at han skulle drepe alle på ruspoliklinikken og Lanterna psykiske helsetjenester. Videre sa han at han ville bruke både bensin og spikerpistol, og at han ville spikre igjen vinduene og sette fyr på hele bygningen, heter det i rettspapirene.

Til slutt slo mannen to ganger i veggen med knyttneven, slik at det ble hull.

– Hendelsen var egnet til å fremkalle alvorlig frykt hos de ansatte, heter det i rettspapirene.

Mannen fikk opprinnelig en bot på 6.000 kroner, subsidiært 12 dagers fengsel for forholdet. Boten er ikke vedtatt, og det er derfor saken oversendes domstolen for behandling 20. juni i år. Der vil det bli lagt ned påstand om bot på 7.200 kroner, subsidiært fengsel i 14 dager.