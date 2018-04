Fremmer felles forslag om forbud mot gassballonger

nyheter>>

Tirsdag vil Arbeiderpartiet, Rødt og Sosialistisk Venstreparti fremme et felles forslag på at plastballonger fylt med helium ikke lenger skal være tillatt å selge.

Forslaget kommer med bakgrunn i de siste ukenes debatt om at ballongene dels forsøpler naturen, dels innebærer sløsing med den verdifulle gassen helium.

Formelt forslag

iTromsø skrev tidligere om at det kunne gå mot forbud for ballongsalg – nå blir det altså et slikt.

– Det vi foreslår formelt er at det ikke skal gis løyve til å selge slike ballonger. Det er kommunen som utsteder løyvene, og vi vil altså ha en stopp på dette, sier Jens Ingvald Olsen fra Rødt.

Sammen med Jarle Heitmann fra Arbeiderpartiet og Pål Julius Skogholt fra SV varsler han nå endringen.

Må få tid til å innføre forbud

At forslaget kommer nå er fordi at 17. mai er like rundt hjørnet. For at et forbud skal kunne få effekt så må det vedtas raskt, sier de tre politikerne.

Ifølge de tre er det naturlig at et slikt forbud kommer i Tromsø.

– Dette er ballonger som veldig ofte havner ute i naturen, og der plastavfallet blir et problem, sier Skogholt.

Jarle Heitmann sier at et forbud er i tråd med Tromsøs miljøambisjoner.

– Det er helt naturlig at vi får et slikt forbud i Tromsø som ønsker å bli en helt plastfri by, sier han.

Det er ikke kun miljøaspektene som ligger bak at venstresiden nå samler seg bak et forbud.

Viktig gass

Ifølge Pål Julius Skogholt er det helt feil å bruke gassen helium til "fjas" på denne måten.

– Gassen er ikke fornybar, og er veldig viktig i industrien og har i tillegg en viktig medisinsk betydning, sier han.

Jens Ingvald Olsen er enig.

– Det meldes om stadig større mangel på gassen, og da er det viktig at vi er nøye med hvordan den brukes, sier han.

Et tredje aspekt som de peker på er at det er vanskelig å skaffe seg oversikt over hvor inntektene fra ballongsalget havner.

– Mye tyder på at det kan dreie seg om svart arbeid, sier Jens Ingvald Olsen.

Rammer ikke lag og foreninger

Jarle Heitmann sier at det har vært viktig å få vite om man rammer noen lag og foreninger i Tromsø før man fremmet forslaget om forbud.

– Vi har nå fått klarlagt at det er veldig få i Tromsø som har hatt ballongsalg som inntektskilde, det er hovedsakelig snakk om andre og tilreisende selgere, sier han.

De tre politikerne frykter ikke at de skal bli oppfattede som festbremser av tromsøpublikummet som er blitt vant å kjøpe heliumballonger 17. mai.

– Nei, i de meningsmålingene som er gjort – blant annet på Nettavisen – så støtter en stor majoritet av befolkningen et forbud, sier Jens Ingvald Olsen.

Stor støtte for forbud

Han viser til en meningsmåling der over 80 prosent sa seg støtte en stans i salget.

Jarle Heitmann har selv gjennomført en uformell avstemming på sin egen bloggside på nettet.

– Av de cirka 200 som har vært inne og stemt så har godt og vel 85 prosent sagt at de vil ha et forbud, sier han.

Han forteller også at hans egen syvårige datter ble overbevist om at et ballongforbud var det rette etter å ha lest iTromsø.

– Hun var skuffet etter å ha lest artikkelen, men da jeg fikk forklart at plasten fra ballongene ofte havner i havet og i magen på hvaler og fisker ble hun overbevist om at vi må si nei, forteller Heitmann.