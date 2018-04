Harstad IBK klar for eliteserien

nyheter>>

Det er klart etter at laget spilte 5-5 mot Nor 92 i deres siste kamp under opprykkskvalifiseringa i Stathelle søndag formiddag. Laget startet meget godt, etter at de ledet første periode 3-1. Etter 3-2 og 1-0 til Nor 92 i de to siste periodene, var lagene like langt ved kampslutt.

Dette betyr at Bækkelaget vil vinne årets opprykkskvalik med Nor 92 på andreplass. Harstad tar tredjeplassen. Selv om Trygg Lade har en kamp igjen mot Bækkelaget, blir de nummer fire, uansett utfall.

Etter Trygg Lades tap mot Nor 92 lørdag kveld, kunne Harstad slippe jubelen løs allerede da.