HILs første motstander i NM er klar

nyheter>>

Oppsettet er offentliggjort fredag ettermiddag. Etter borteseirene over Grand Bodø og Salangen i kvalifiseringsrundene ble det som ventet hjemmekamp for HIL i 1. ordinære cuprunde. Mosjøen kommer til Harstad stadion onsdag 18. april.

Det er som alltid stor interesse rundt første runde i NM. Vi prøver å lage gode oppgjør som skaper stort engasjement og interesse. Ellers er kriteriene at lag fra Eliteserien og OBOS skal spille borte og møter lag fra 3.- og 4.-divisjon og at lagene helst ikke har møttes i cupen de siste tre årene. Så har vi prøvd å unngå at lag som møtes i serien ikke skal møtes i cupen, og heller splittet disse slik at de møter lag fra andre kretser, sier Rune Pedersen, seksjonsleder for kampadministrasjon i Norges Fotballforbund til fotball.no.

HIL hadde ønsket seg et eliteserielag for å lage cupfest i klubbens 115 år. I stedet blir det 4.-divisjonsklubben Mosjøen, som rykket ned etter å ha blitt tabelljumbo i 3.-divisjon avdeling 5 i 2017.

- Mange lag ønsker seg motstand fra eliteserien, men det er kun 16 som kan få det og det er en vanskelig kabal. Vi håper oppgjørene som er satt opp vil sørge for cupfest over hele landet, sier Rune Pedersen.

Her er oversikten over cupkamper med nordnorske lag involvert:

Harstad - Mosjøen

Melbo – Bodø/Glimt

Sortland – Mjølner

Junkeren – Mo

Fløya – Tromsdalen

Senja - Finnsnes

Skjervøy - Tromsø

Bjørnevatn/Norild – Alta