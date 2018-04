Elever truet med skoleskyting på Tromstun

nyheter>>

Onsdag overhørte elever ved Tromstun ungdomsskole to medelever snakke om at det kunne skje en skoleskyting på Tromstun ungdomsskole.

Trusselen gikk konkret ut på at skytingen skulle skje torsdag klokken 11.

Elevene som overhørte trusselen kontaktet skoleledelsen om hendelsen, som igjen kontaktet politiet.

Kort tid etter ankom bevæpnet politi skolen i Tromsdalen.

Skjønte ikke konsekvensene

– Vi ble varslet av rektor i går formiddag, og når vi får inn en bekymringsmelding som går på en slik trussel, så vil vi raskt komme i kontakt med de som har ytret dette, sier politistasjonssjef i Tromsø, Anita Hermandsen.

– Etter å ha vært på skolen og snakket med de involverte, samt ledelsen og lærere, så har vi kommet frem til at de som har ytret disse truslene ikke skjønner konsekvensen av hva de har sagt, sier Hermandsen som poengterer at politiet tar slike trusler på alvor.

– Det blir gjort en vurdering hvordan dette skal følges opp videre, og der blir jo spørsmålet blant annet om man kom med truslene fordi man ville sette søkelys på noe eller fordi man ikke forstod hva man sa. Men alderen tilsier jo at man kanskje burde ha forstått, sier Hermandsen og forteller at det ikke vil ha noen straffbare konsekvenser for de to elevene fordi de er under 15 år.

– Var aldri redd

– Det har blitt oppfattet kommunikasjon mellom elever på skolen som tilsa at det kunne være fare for en skoleskyting på Tromstun torsdag klokken 11. I tråd med vår beredskapsplan kontaktet vi politiet. Politiet har undersøkt saken grundig og konkludert med at de ikke oppfattet at det var noen fare for skoleskyting, sier rektor ved Tromstun ungdomsskole, Lena Abrahamsen.

iTromsø møter henne og fagleder Marit Karlsen dagen etter at bevæpnet politi kom til skolen, og hun opplyser om at alle elever og foresatte ved skolen er informert om hendelsen, og at hun ikke tror noen føler seg utrygg som følge av trusselen.

– Noen ungdommer har gjort en dårlig vurdering, og de har tullet med noen man ikke skal tulle med. Jeg var aldri redd for at det skulle være reelt, men vi må likevel ta det på alvor. Vi har et ansvar, og en beredskapsplan som vi må følge i slike tilfeller, sier Abrahamsen og legger til at skolen ikke har noen grunn til å være bekymret for de to som fremsatte truslene.

– Jeg synes det er trist at elevene nå vet om at vi har en beredskapsplan. Jeg vil at de skal oppleve skolen som trygt, og slippe å kjenne til at vi har en slik plan, sier Abrahamsen