Finnmarking Tor Mikkel Wara (Frp) blir ny justisminister

Frp-veteran, kommunikasjonsrådgiver og finnmarking Tor Mikkel Wara (53) blir i dag utnevnt til permanent justis- og beredskapsminister, etter det Dagbladet erfarer. Både VG og NRK opplyser at de også har klilder som bekrefter saken.

Wara, som er utdannet økonom, ledet FpU fra 1987 til 1990 og ble valgt inn på Stortinget fra Finnmark i 1989 til 1993. Wara var som 21-åring også rådgiver for Carl I. HAgen. Han er i dag partner i kommunikasjonsbyrået First House.

Det er fiskeriminister Per Sandberg (Frp) som har gått i rollen som justisminister de siste ukene, etter at Sylvi Listhaug (Frp) gikk av som følge av en kontroversiell statusoppdatering på Facebook. Sandberg sa før påske at han ville gå i tenkeboksen og avgjøre om han ønsket å fortsette i jobben.

Det er i dag muntlig spørretime på Stortinget, og statsråd på Slottet ventes å bli avholdt etter klokken 12 en gang.

