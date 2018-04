Kapasitetsproblemene for hurtigbåtene fortsetter - må sette opp ekstra avgang

nyheter>>

Avgangen på linje 3 fra Skjervøy til Tromsø som skulle gå klokka 07.35 tirsdag, utsettes til klokka 10.30.

Linje 2 får derimot en ekstra avgang i kveld på grunn av kapasitetsproblemer med Avgang fra Tromsø til Finnsnes klokka 19.30, og retur fra Finnsnes til Tromsø klokken 20.45.

Avgangen klokken 16.15 vil forbeholdes passasjerer til Brøstadbotn, Engenes og Harstad. De som skal reise til Finnsnes bes så langt det er mulig å reise med ekstra avgangen klokken 19.30 melder Troms fylkestrafikk.

Bakgrunn for problemene som har vedvart den siste uken er at Fløyfjell gikk på et isflak for to uker siden, mens Kistefjell nylig fikk problemer med propellen. Begge båtene venter nå på reparasjoner før de kan settes i drift igjen.